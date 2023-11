¿Cómo disminuir la letalidad del VIH en Colombia?

Liliana Andrade, médica experta en VIH-MG en medicina tropical y salud internacional, sostuvo que todavía hay mucha desinformación frente al VIH. “Llevo 22 años trabajando en este tema y me he dado cuenta que esto es cíclico, no podemos decir que ya hemos cerrado y superado un ciclo porque están viniendo generaciones nuevas, y cada una llega con un concepto diferente de cómo vivir su sexualidad y cómo vivir su placer”.