¿Cómo garantizar un acceso equitativo y asequible a la salud para los pacientes de enfermedades huérfanas? Esto dicen los expertos

Alrededor del mundo existen cerca de 7.000 enfermedades huérfanas que afectan al 7 por ciento de la población mundial, revela la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, el panorama no es diferente. Según el Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 31 de enero de 2024, se registraron 92.580 pacientes con enfermedades huérfanas o raras. Sin embargo, se estima que pueden haber más de 2 millones de personas conviviendo con múltiples afecciones de este tipo.

“Debido a su rareza los pacientes quedan en desventaja en cualquier sistema de salud, pues son difíciles de diagnosticar o no existen tratamientos para atender la enfermedad”, aseguró Durhane Wong-Rieger, presidenta y CEO de la Organización Canadiense de Enfermedades Raras.

Frente a la falta de financiamiento del sistema de salud Gil fue claro. “Los pacientes sienten incertidumbre, porque no hay certeza de que el presupuesto asignado a la Unidad de pago por capitación (UPC) alcance para cubrir los gastos”. Ese hueco monetario genera una reacción en cadena que afecta todo el ecosistema sanitario del país, pues juega con la vida del paciente y de su familia, señaló.

El panorama es preocupante, pues las entidades encargadas no han dado respuesta frente a un problema que no es nuevo. “Se está acabando febrero y todavía no hemos tenido noticia sobre qué va a pasar con la asignación de recursos”, sostuvo Marcela Brun Vergara, exdirectora de regulación de beneficios, costos y tarifas del Ministerio de Salud.