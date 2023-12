¿Cómo protegerse de las estafas digitales? Estas son las recomendaciones

En ese sentido, Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, señaló que “el fraude es un delito que tiene un impacto significativo en las finanzas y la privacidad de los usuarios”. Por eso, el uso de la tecnología y análisis de datos es clave para mejorar la seguridad de las transacciones que los colombianos realizan de forma digital, mitigar los riesgos y garantizar que no sean víctimas de estas modalidades de hurto.

Para evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes los expertos recomiendan comunicarse de manera directa con las entidades bancarias y no abrir enlaces o páginas que se vean sospechosas o no coincidan con los sitios web oficiales. Además de no suministrar datos sensibles, pues las compañías nunca solicitan este tipo de información.