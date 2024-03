¿Cuál es el sistema de salud que necesita Colombia? Responden expertos en Foro Salud de SEMANA

El camino en el Congreso

“Es una reforma que no ha logrado seducir a los actores”, aseguró Vesga, quien resaltó que “existe una visión política y no una visión de sistema, con un revanchismo contra el sector privado”.

“Yo no celebro que la reforma se hunda, así como no voy a celebrar que se apruebe como está”, dijo Restrepo, quien también invitó a los congresistas a la concertación alrededor de una iniciativa que incluya a los actores implicados. “La reforma no es la ley actual y este gobierno viene implementando cambios como si tuviera un plan B para poner en marcha elementos que no están en el texto”, agregó el académico.