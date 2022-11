Gran Foro Colombia Rural: minuto a minuto | ¿Cuál será el futuro del campo colombiano en los próximos cuatros años?

11:00 a. m.

“No es cierto que se vaya a solucionar el problema de pobreza entregando tierras”, señala Paloma Valencia, senadora de la República, al ser preguntada por la propiedad y el uso de la tierra. “El futuro de la agricultura está ligado a la tecnificación”. Menciona, que uno de los puntos a trabajar son los problemas de infraestructura en especial las vías; y la manera de agregar valor a lo producido en el campo.

Paloma Valencia, senadora de la República - Foto: Guillermo Torres

10:55

Inicia el panel ‘Propiedad y uso de la tierra’. Participan Miguel Samper, presidente de Asocolcanna y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras; José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos; César Pachón, senador de la República; y Paloma Valencia, senadora de la República. Modera Giovanni Celis, director de Red+ Noticias.

Giovanni Celis, director de Red+ Noticias; Paloma Valencia, senadora de la República; José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos; Miguel Samper, presidente de Asocolcanna y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras; César Pachón, senador de la República. - Foto: Guillermo Torres

10:35 a. m.

Andrés Castro Forero, asesor y consultor en tema de tierras de GEOMAP, habla de los aspectos positivos de la Reforma Agraria entre los que destaca el enfoque de género, restitución de tierras y los proyectos productivos.

Frente a los riesgos de esta iniciativa, asegura, están ligados a la seguridad, la revictimización del campesinado a su retorno al campo. El experto considera que no habrá una reforma integral y señala que el desarrollo rural jugará un papel importante para lograr el acceso a tierra.

10:30 a. m.

“Para comprar tierras se necesita chequera y todavía no es claro de donde va a salir la plata”, afirma Jorge Enrique Bedoya, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La recomendación que le da al Gobierno es la de no olvidar a los que ya producen los alimentos y no tienen los terrenos.

Así mismo, dice que que la reforma rural es un proceso lento y que la forma más rápida y sencilla de generar un cambio es ayudar a los campesinos que ya están sembrando los alimentos, pues con ellos se puede garantizar la seguridad alimentaria.

10:20 a. m.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, señala que el modelo de reforma agraria que plantea el Gobierno puede llevar a que se tengan expectativas muy altas y que, de no cumplirse, generen zozobra en la ruralidad: “Esto no se resuelve entregando tierras, porque la envainada puede ser terrible”.

"Esto no se resuelve entregando tierras, porque la envainada puede ser terrible"

10:10 a. m.

Valentina Beltrán, firmante del Acuerdo de Paz y lideresa proyectos productivos de reincorporación comunitaria rurales y urbanos, aseguró que para que haya paz “debe haber acceso a la titulación tierra y garantías para involucrar al campo en el modelo de desarrollo. Agregó, que uno de los problemas históricos del país es la concentración de la tierra, por lo que hay que plantear la redistribución de la tierra para construir un gran pacto nacional.

10:05 a. m.

Frente al tema de desarrollo del campo y su importancia para la paz en Colombia, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia señala que “sin comida no hay paz” y solo llegará cuando el Gobierno Nacional invierta en la dotación de bienes públicos que necesita el campo.

"Para que haya paz en la ruralidad y en el país, Colombia le tiene que cumplir al campo en el olvido histórico que ha tenido"

9:55 a. m.

Inicia el panel ‘Ruralidad: economía, paz y desarrollo’. Participan Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; Valentina Beltrán, firmante del acuerdo de paz y lideresa proyectos productivos de reincorporación comunitaria rurales y urbanos; Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural; Andrés Castro Forero, asesor y consultor en tema de tierras de GEOMAP. Modera: Álvaro García, director ejecutivo de Foros SEMANA

Participan Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; Valentina Beltrán, firmante del acuerdo de paz y lideresa proyectos productivos de reincorporación comunitaria rurales y urbanos; Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural; Andrés Castro Forero, asesor y consultor en tema de tierras de GEOMAP. Modera: Álvaro García, director ejecutivo de Foros SEMANA - Foto: Guillermo Torres

9:40 a. m.

En temas de emprendimiento el Banco Agrario está trabajando con la Agenda de Seguridad Rural para encontrar proyectos asociativos para que sean apoyados financieramente y puedan salir adelante, asegura Hernando Chica Zuccardi, Presidente del Banco Agrario.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario . - Foto: Guillermo Torres

Explica que están aliados con asociaciones y las Juntas de Acción Comunal para que los emprendimientos no queden la producción básica sino que el encadenamiento.

9:20 a. m.

Con respecto a la bancarización, Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario señala que la gran tarea es saber cómo brindarle la información a las personas sobre las opciones de crédito a su disposición “estamos en función de ir a los territorios para educar a los campesinos y presentarle a los interesados sobre los créditos en Colombia”.

Agregó que se va a trabajar a través de distintos canales como las alianzas con distintos gremios, la digitalización y el trabajo articulado con entidades gubernamentales para insertar a los futuros clientes en el sistema financiero.

9:15 a. m.

En el Gran Foro Colombia Rural inicia la entrevista ‘Acceso y financiamiento’. Participan Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario y Luis Arturo Paez, director de RTVC Noticias.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario y Luis Arturo Paez, director de RTVC Noticias. - Foto: Guillermo Torres

9:05 a. m.

Héctor Olimpo Espinosa; gobernador de Sucre y presidente de la FND, señala que “en Colombia está sobre diagnosticada la realidad agraria, ya es tiempo de pasar a soluciones en un plan de mediano plazo: infraestructura, organización de cadenas productivas, redes de comercialización, mejorar la cadena logística y autonomía territorial”.

Agregó que “en la Mojana tenemos gran potencial agrícola como lo es el arroz, que queremos impulsar como producto de origen, pero para ello debemos resolver problemas de infraestructura en vías para que nuestros campesinos tengan la capacidad de sacar su producción.

9:00 a. m.

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia, señala que para que exista un retorno de trabajadores en el campo, el Estado debe garantizar la conectividad, la seguridad, y el mercado se encargará de darle una condición competitiva a nivel salarial.

¿Cómo lograr que los jóvenes no abandonen el campo colombiano?

8:50 a. m.

Jorge Iván González, director del DNP, explica que el eje central del Plan de Desarrollo “es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Es poner en primer plano esta preocupación por la sostenibilidad ambiental”.

"El eje central del Plan de Desarrollo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Es poner en primer plano esta preocupación por la sostenibilidad ambiental"

8:40 a. m.

“Colombia está a punto de cometer una gran equivocación de política pública si enfoca sus esfuerzos en una ejecución alrededor de la soberanía alimentaria y no en la seguridad alimentaria y el acceso real a los alimentos”, asegura Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.

"Colombia está a punto de cometer una gran equivocación de política pública si enfoca sus esfuerzos en una ejecución alrededor de la soberanía alimentaria y no en la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos"

8:30 a.m.

Héctor Olimpo Espinosa; gobernador de Sucre y presidente de la FND, habla sobre la necesidad de trabajar por una mayor infraestructura tanto de vías como de almacenamiento de algunos productos, la necesidad de quitar algunas intermediaciones para que al productor le llegue un mayor recurso, los retos en seguridad, y del fortalecimiento de las instituciones.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, habla sobre los principales retos que tiene el campo colombiano. Resalta los desafíos en materia de infraestructura, intermediaciones, seguridad, y fortalecimiento de las instituciones.

8:20 a. m.

Alan Jorge Bojanic, exrepresentante de la FAO para Colombia, habla sobre los cuatro pilares que buscan garantizar las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos.

Alan Jorge Bojanic, exrepresentante de la FAO para Colombia, habla sobre los cuatro pilares que buscan garantizar las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos.

8:15 a. m.

Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, señala que uno de los problemas que tiene el agro en Colombia, y el agro en general, es la falta de infraestructura. En este sentido, señala que la tierra fértil que existe debe volverse productiva, y solo se logra a través de vías terciarias y secundarias, agua, y créditos a largo plazo.

"Uno de los problemas que tiene el agro en Colombia, y el agro en general, es la falta de infraestructura"

8:10 a. m.

Jorge Iván González, director del DNP, señala que ayer entregaron una primera versión de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Resalta que en él aparece uno de los ejes tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria. También profundiza en los retos del sector.

"Ayer entregamos una primera versión de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los ejes que llamamos trasformaciones es el tema de la soberanía alimentaria"

8:00 a. m.

Arranca el panel ‘Seguridad alimentaria y lucha contra el hambre’. En este espacio participan Jorge Iván González, director del DNP; Héctor Olimpo Espinosa; gobernador de Sucre y presidente de la FND; Alan Jorge Bojanic, exrepresentante de la FAO para Colombia; Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia; y Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz.