Inversión, estudios y migración: minuto a minuto | Conozca las nuevas oportunidades para los colombianos en el exterior

11:00 a. m.

“El perfil que buscan las empresas son buenos líderes, personas adaptadas a la tecnología 4.0, y con formación intercultural porque están buscando talento humano que se adapte al entorno internacional. Debemos formar a profesionales en esos entornos culturales y tecnológicos”, señala, Emiliano García Coso, decano internacional Universidad Sergio Arboleda.

10:50 a. m.

Jerónimo Castro, director ejecutivo Colfuturo, señala que anualmente escogen 1.500 personas para estudiar en las mejores universidades del mundo. “Buscamos personas que han sido excelentes académicamente”.

#OportunidadesEnelExterior | Jerónimo Castro, director ejecutivo @Colfuturo, señala que anualmente escogen 1.500 personas para estudiar en las mejores universidades del mundo. ¿Cómo puede acceder a estas becas?#EnVivo https://t.co/oziD26Uo3R pic.twitter.com/EkMCLF8fPF — Revista Semana (@RevistaSemana) November 30, 2022

10:44

Inicia el panel ‘Estudia en otro país: una posibilidad cada vez más cercana. Participan Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo; Santiago González, coordinador de Relaciones Internacionales para IÉSEG; Emiliano García , decano internacional Universidad Sergio Arboleda; Yamileth Otero Sarria, managing director de LAE Educación Internacional. Modera Adriana Vivas, periodista y presentadora ‘Señal de la mañana’ RTVC

9:20 a. m.

Inicia la conversación ‘Oportunidades de inversión’. Participan Ricardo Triana, director ejecutivo CEA Colombia; Susana Castaño, cofundadora de Insights; Fernando Alvarán, CEO de Investi Real Estate; Juan Carlos Arbeláez, socio práctica de Impuestos y Servicios legales Crowe. Modera Mario Villalobos, periodista de informes especiales en SEMANA.

9:15 a. m.

“Aplaudo el ejemplo colombiano en materia migratoria en los últimos años”, dijo Joaquín María de Arístegui, embajador de España en Colombia, al referirse al proceso que lleva Colombia con los migrantes venezolanos.

Joaquín María de Arístegui, Embajador de España en Colombia - Foto: Guillermo Torres

9:05 a. m.

“Los que hemos trabajado en el sector púbico debemos asumir una responsabilidad y es que hemos fallado. En Colombia la tramitología ha triunfado. Es decir, el Estado es demasiado complejo en temas de trámites y le hacemos la vida muy difícil al ciudadano”, explica el exdirector de Migración Colombia.

#OportunidadesEnelExterior | “En Colombia la tramitología ha triunfado. Es decir, el Estado es demasiado complejo en temas de trámites y le hacemos la vida muy difícil al ciudadano”, @JuanFEspinosaP, exdirector de Migración Colombia.#EnVivo https://t.co/oziD27cxhZ pic.twitter.com/BBnw5v0iri — Revista Semana (@RevistaSemana) November 30, 2022

8:50 a. m.

Bernard Unkles, embajador de Australia en Colombia, explica habla sobre las oportunidades que ofrece ese país para los colombianos. Un de ellas, explica, es que con las visas de estudiante los colombianos pueden trabajar al mismo tiempo.

Bernard Unkles, Embajador de Australia en Colombia - Foto: Guillermo Torres

8:35 a. m.

Juan Francisco Espinosa, exdirector de Migración Colombia, habla sobre el fenómeno migratorio. “Sí a mí me invitaron a un país para que hiciera turismo no me puedo poner a trabajar”.

#OportunidadesEnelExterior | @JuanFEspinosaP, exdirector de Migración Colombia, habla sobre el fenómeno migratorio. “Sí a mí me invitaron a un país para que hiciera turismo no me puedo poner a trabajar”.#EnVivo https://t.co/oziD26Uo3R pic.twitter.com/FlY6nt2BzK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 30, 2022

8:30 a. m.

Juan Francisco Espinosa, exdirector de Migración Colombia, señala que hace unos años los colombianos migraban al exterior buscando seguridad. Hoy, explica, se ha evolucionado y el ciudadano colombiano “que va hacia el exterior lo hace principalmente por estudio y en muchos casos por inversión”.

Juan Francisco Espinosa, Exdirector de Migración Colombia y Exviceministro de Justicia - Foto: Guillermo Torres

8:25 a. m.

Bernard Unkles, embajador @AusEmbCO, habla sobre las principales razones por las cuales los colombianos están migrando a Australia. Oportunidades de estudio, señala, son algunas de ellas.

8:20 a. m.

Joaquín María de Arístegui, embajador de España en Colombia, señala que España es el primer destino de la migración colombiana en Europa”

#OportunidadesEnelExterior | “España es el primer destino de la migración colombiana en Europa”, Joaquín María de Arístegui, embajador de España en Colombia#EnVivo https://t.co/oziD27cxhZ pic.twitter.com/CbHcNph2sV — Revista Semana (@RevistaSemana) November 30, 2022

8:15 a. m.

Inicia el panel ‘Procesos migratorios: avances y desafíos’. Participan Juan Francisco Espinosa, exdirector de Migración Colombia y exviceministro de Justicia; Bernard Unkles, embajador de Australia en Colombia; Joaquín María de Arístegui, embajador de España en Colombia. Modera Laura Charry, editora central de SEMANA.