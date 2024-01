Miami: un destino ideal para la inversión inmobiliaria en Estados Unidos

Desde 1983, la compañía ha sido líder en el desarrollo, ventas y marketing dentro del mercado inmobiliario. Actualmente con más de 7.000 unidades y 9 millones de pies cuadrados de proyectos entregados, el portafolio de Fortune International Group incluye muchas de las propiedades residenciales más importantes del Sur de la Florida, como Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences Pompano Beach, The St. Regis Residences Sunny Isles Beach, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences y Spa Fort Lauderdale, Jade Residences Brickell, Jade Beach, Jade Ocean, y Hyde Resort & Residences Hollywood.