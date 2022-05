Movilidad y transporte: ¿cómo garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sector?

Los panelistas participantes del foro ‘Movilidad y transporte’ coincidieron en que el país tiene el acelerador puesto para consolidar un sector de transporte más moderno y eficiente. Si bien hay importantes avances en materia de infraestructura, este es uno de los principales desafíos a vencer.

Ana María Echeverri, gerente nacional de Negocios Corporativos de Renting Colombia, resaltó –durante el foro ‘Movilidad y transporte’– las ambiciosas metas que el país se ha fijado en materia de sostenibilidad y descarbonización, y que, sin duda, impulsan a que el sector transporte esté alineado con estos objetivos.

En esta línea, durante el evento sobresalió el importante trabajo que realiza la capital del país en esta materia. Susana Morales, subsecretaria de Política de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, sostuvo que la ciudad cuenta con 1.061 buses eléctricos –el patio eléctrico más grande de América Latina– y que a finales de este año tendrá 1.485, lo cual hará que Bogotá tenga la flota eléctrica más grande del mundo, por fuera de China. “Hemos avanzado en la visión a largo plazo, planeando una ciudad con movilidad multimodal y sostenible que genere oportunidades para todos”, precisó la funcionaria.

Desde el sector de transporte de carga también mostraron su compromiso con la inclusión de nuevas tecnologías amigables con el medioambiente. “El año pasado cerramos con más de 450 tractomulas a gas”, dijo Sebastián Echeverry, CEO de Transportes Vigía, quien agregó que en la tipología de vehículos de carga de distribución urbana se tiene un mayor avance en tecnología de gas y eléctrica.Precisamente, varios de los panelistas señalaron que el gas es un combustible clave en medio de la transición energética que vive el país.

No obstante, para el vicepresidente de Grandes Clientes de Vanti, John Jairo Contreras, Colombia, a pesar de tener un enorme potencial de este energético, no ha sabido aprovecharlo. “Si tenemos un recurso abundante, que se usa para la movilidad, que aumenta la competitividad, y que es ambientalmente favorable, es una decisión racional entrar a ese mundo”, puntualizó, no sin antes recalcar que desde la compañía están en total acuerdo con la diversificación de energías en la movilidad.

Desde importantes casas automotrices como Toyota y General Motors fueron enfáticos en destacar los incentivos del Gobierno nacional para promover tecnologías sostenibles. Por lo anterior, Santiago Urdinola, director de Relaciones de Gobierno, Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa de General Motors, aseguró que “esta compañía le está apostando a una variedad grande de vehículos eléctricos”.

Las mejoras

Uno de los principales retos, sin duda, es seguir impulsando la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y de otras tecnologías sostenibles. Si bien en las ciudades principales está medianamente resuelto, para distancias largas aún falta mucho camino por recorrer.

En tema de vías, el director Técnico y de Estructuración del Invías, Guillermo Toro, explicó que desde que iniciaron este periodo de Gobierno se han implementado inversiones de alrededor de 50 billones de pesos en proyectos de infraestructura vial. Sin embargo, señaló que el país debe seguir trabajando en la inversión de la red vial terciaria: “Es primordial para llevar desarrollo, progreso y equidad a todas las regiones del país”, explicó.

Por último, los panelistas reflexionaron sobre la importancia de la continuidad en políticas públicas y trabajar articulados con la academia, para implementar nuevos desarrollos tecnológicos en la ejecución de la infraestructura.

Este evento fue organizado por Foros Semana, Vanti, Toyota, Los Coches, Renting Colombia, Solistica, General Motors y Grupo Energía Bogotá.