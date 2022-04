Niñez y adolescencia: ¿cuál es el compromiso de Colombia con las nuevas generaciones?

Este 26 de abril no se pierda el foro ‘Un SOS por la infancia y adolescencia’, espacio en el que se analizará cómo proteger y crear oportunidades para los niños y los jóvenes de Colombia.

Según el estudio ‘Violencia a niños, niñas, adolescentes en las Américas: una pandemia sin vacunas’, realizado por IIN-OEA en medio de la pandemia, el 76 por ciento de los niños fueron víctimas de violencia física; 68 por ciento, de violencia psicológica; y 52 por ciento, de violencia sexual. Sin embargo, lo más preocupante es que el 54 por ciento de los casos ocurrieron en uno de los escenarios considerados más seguros para ellos: la casa.

En el país, cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal revelan que entre enero y julio de 2021 se registraron 3.131 eventos de violencia intrafamiliar, en los cuales las víctimas fueron menores de 18 años. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, señala que “en Colombia no hay respeto por la dignidad de los niños y las niñas”. En este sentido, resalta que, además de las iniciativas que han puesto en marcha desde la entidad para acabar con este flagelo, es necesario que exista un compromiso de todos: “En este tema, nos queda un reto como país”, puntualiza.

No obstante, la violencia no es el único problema al que se enfrenta este grupo poblacional. La deserción escolar y los confinamientos causaron un grave perjuicio en el desarrollo cognitivo de los menores. Elena Marulanda Páez, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, explica que, fuera de intentar nivelar los vacíos que deja el rezago escolar, la escuela tiene un reto que ya no da espera: “Fortalecer emocional y socialmente a todos los niños, las niñas y adolescentes y a sus familias para que aprendan a cuidar y cultivar su propia salud mental y la de todos aquellos que los rodean”.

Asimismo, la desnutrición es otro de los factores que causa gran preocupación, especialmente en quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Según un informe de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), 560.000 niños menores de 5 años padecían desnutrición crónica desde antes de la pandemia.

Para contribuir a la erradicación de esta problemática, la directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa, Marcela Forero, explica que a través del programa Nutriendo Sonrisas buscan mejorar el estado nutricional de niños con labio y/o paladar hendido.

Futuro más próspero

Por otro lado, la directora ejecutiva de Fondo Acción, Natalia Arango, sostiene que se debe empezar a trabajar en construir el vínculo entre cambio climático y niñez, partiendo desde lo local con acciones visibles para las comunidades. De esta manera, se podrá garantizar un futuro con mejores oportunidades para las nuevas generaciones: “El cuidado del suelo, el agua y los ecosistemas, la adaptación de los sistemas de producción de alimentos e infraestructura a un clima cambiante, y la participación efectiva son tácticas exploradas por Fondo Acción con impactos en la vida de niños, niñas y adolescentes”, destaca.

Con el objetivo de poner bajo la lupa los retos y las oportunidades de Colombia con esta población, Foros Semana, Fondo Acción y Fundación Operación Sonrisa realizarán el próximo 26 de abril el foro ‘Un SOS por la infancia y adolescencia’. La cita es a partir de las 8:00 a. m. en las plataformas digitales de SEMANA y Foros Semana.