“Para hablar de educación menstrual tenemos que humanizarnos”: Flavia Dos Santos

El cierre del foro ‘Hablemos de derechos y salud menstrual’ estuvo a cargo de Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga, quien a través de una conferencia resaltó los avances y retos que se tienen como sociedad para hablar de la salud menstrual.

Dos Santos recordó el inconformismo y la crítica que le generaban las propagandas de televisión enfocadas en la venta de toallas higiénicas, en donde la sangre aparecía de color azul. “Nosotras ya cargamos todo ese cuerpo que es blanco de misterio, de ataques y mitos, para que además la televisión nos mostrara sangrando como azules. Es decir, nos mostraban como raras”, explicó.

La reconocida sexóloga señaló que es necesario educar con la palabra para cambiar esta realidad, sin embargo, los temas de mujer siempre se quedan cortos a la hora de hablar. “El cuerpo femenino es un misterio. Uno ve el deseo masculino con las erecciones, la eyaculación masculina al momento del orgasmo, de la mujer no se ve nada. Todo lo que pasa en el cuerpo sigue siendo un gran misterio”, agregó.

“El tema de no poder hablar, de vivir en una sociedad neoliberal de los imperativos del tengo qué ser flaca, tengo que estar linda, tengo que aguantar, y el tengo que sufrir callada es lo que genera el mito de la guerrera”, aseguró Dos Santos, quien sostuvo que no hay nada peor que poner sobre los hombros de la mujer esas tareas de tener que aguantar todo. Y añadió que no entiende en qué momento ser mujer se transformó en “ser una heroína que va dejando de ser humanizada”.

“Para iniciar esos procesos educativos de hablar de menstruación tenemos que humanizarnos, es poder decir sí tengo dolor, me siento mal, llegué tarde al trabajo porque estoy con cólico, me voy al baño varias veces porque tengo que cambiarme o vaciar la copa menstrual. Pero nos da miedo y pena no corresponder a esa imagen de la heroína, pero sobre todo de ser señaladas como débiles”.

En medio de su intervención, la sexóloga también profundizó en que es una deuda, tal vez de la lucha feminista con las mujeres, poder hablar de la menstruación. “Estamos hablando del placer, de la sexualidad, de la lucha por la igualdad, por la equidad, pero dejamos de lado el tema de la menstruación”.

Por último, resaltó que se debe promover la educación menstrual en todos los ámbitos de la sociedad para naturalizar un tema que durante años ha sido estigmatizado a lo largo de la historia.