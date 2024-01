Un año para reconstruir: estas fueron las conclusiones del Gran Foro Colombia 2024

Vicky Dávila, directora general de SEMANA, fue la encargada de dar apertura al evento, afirmando que estamos ante un año de grandes retos para Colombia en materia política, económica y social. “En juego está el destino de nuestro país y son ustedes, nosotros, los dueños de ese destino; somos los capitanes, como decía Churchill. No solo dependerá de lo que hagan los gobernantes, que tienen una gran carga de responsabilidad, también será clave lo que cada uno de nosotros se atreva a hacer”, aseguró.

Dávila destacó la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las transformaciones del país. De igual forma, advirtió que es urgente “arreciar la lucha contra la corrupción y declararla desde el Estado, las instituciones y la sociedad, pues no podemos normalizarla y los políticos, toda clase de funcionarios, y los particulares corruptos deberían no solo enfrentar la justicia, sino sufrir la sanción social”. En su intervención también hizo un llamado a defender las instituciones ya que “es necesario que sean cada vez más fuertes”.

Al respecto, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, se refirió al Gobierno actual, advirtiendo que en los últimos meses ha tenido que defender la institucionalidad del país frente a las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo , principalmente en temas de seguridad. “La institucionalidad que representamos como Fiscalía General de la Nación empezó a ser atacada. Nuestros enemigos deben ser otros, los criminales. No se puede construir un país sobre la base de la desarticulación institucional”, enfatizó.

Para Barbosa, el Estado está directamente vinculado a los temas de seguridad y justicia, por lo que resaltó que es necesario darle más importancia a la voz de los nuevos mandatarios, quienes hoy enfrentan grandes desafíos frente al aumento de la delincuencia y la inseguridad en sus regiones. “Para que no tengan que venir a Bogotá a pedir permiso para hablar de seguridad, para que les expliquen en qué consiste la paz total, que aún yo hoy no entiendo bien”, expresó.

Otro de los críticos de la política de paz total del presidente Gustavo Petro fue Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa, quien habló de sus reparos sobre la forma cómo se está llevando la negociación con el ELN. “Esta guerrilla no ha admitido ni va a admitir que va a entregar las armas, los colombianos no tienen claridad sobre este tema del secuestro, que les tocó decir que lo van a desmontar, pero continúa”. Silva agregó, como propuesta, que “la paz se logra con método y con capacidad de ejercer fuerza. Ese famoso dilema o dicotomía entre la guerra o la paz no existe, la paz es parte de la guerra para terminarla, de lo contrario va a fracasar”.