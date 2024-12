Friends llegó a sus bodas de plata y en medio de las conmemoraciones y celebraciones que se preparan en todo el mundo, el periodista Saul Austerlitz, un experto en televisión que ha escrito para medios como The New Yorker o The New York Times, publicó un libro que promete dar de qué hablar.

Se trata de Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era (La generación Friends: Una mirada cercana al show que definió una era de la televisión), un texto que muchos expertos definen como un detrás de cámaras de la serie y que reúne varios datos secretos o pocos conocidos sobre el programa, que se emitió en todo el mundo entre 1994 y 2004.