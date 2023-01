¿Aída Victoria Merlano está soltera? Esto dijo Westcol en sus redes

La creadora de contenido Aída Vitoria Merlano no ha dejado de ser noticia en los últimos meses. Por un lado, enfrenta un proceso legal por haber sido acusada de complicidad en el escape de su madre, la exmiembro de la Cámara de Representantes Aída Merlano. Por el otro, sus relaciones personales, sentimentales y comportamiento en las redes sociales, siempre hacen que se destaque.

Sin embargo, aunque es la coprotagonista de esta historia, quien dio la ‘bomba’ sobre la situación actual de la relación que ambos mantienen fue Westcol.

En ese mismo sentido y durante una transmisión en vivo por medio de la plataforma Twitch, el joven señaló que su relación sentimental con la creadora de contenido finalizó hace tiempo ya, sino que entre ellos decidieron no hacer un anuncio público. Asimismo, aclaró que aún tienen contacto y una muy buena relación.

La relación siempre generó polémica. - Foto: Instagram: @westcol

“Yo hace rato no estoy con Aída, pero nosotros tenemos una bonita relación, no dijimos nada públicamente porque la gente es muy tonta. Fue una decisión que tomamos, no porque no pudiéramos más, sino porque empezamos a charlar en un momento donde los dos estábamos en un ‘pick’ entonces era muy complicado coincidir con tiempos”, conto Westcol en su cuenta de la red social Twitch.

El streamer señaló que el motivo del silencio sobre su decisión sentimental se debe a que la gente podía atacarla a ella y él no quería que esta situación se presentara, ya que al estar expuestos ante el público son sujetos a ser juzgados.

“Responder estas cosas es difícil cuando hay tanta gente idiota en las redes, ni siquiera lo hago por mí, yo no quiero que lleguen y la ataquen gente que no entiende nada, la gente le gusta hablar sin saber absolutamente un cul*. Por ejemplo, una de las cosas que más dicen fue cómo ‘ey, Aída llego, le cogió plata y se fue’ y a mí me da rabia, eso porque Aída fue una muy buena mujer, me compro muchas cosas y me dio más a mí de lo que yo le di a ella”, dijo el streamer, en medio de su más reciente transmisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las redes sociales ya se rumoraba sobre la ruptura amorosa de esta fugaz pareja, ya que a ambos no se les empezó a ver juntos a raíz de diferentes compromisos comerciales y profesionales que la pareja tenía que cumplir.

La influenciadora fue invitada a una transmisión en vivo de un popular joven antioqueño en Twitch. - Foto: @WestCOL

Estos son los planes que tiene Aída Victoria Merlano para el 2023

Pese a su realidad, las historias compartidas por medio de su cuenta personal de Instagram están cargadas de humor; además, enfatizó en que lo más probable era que no hubiese cumplido nada, defraudándose a ella misma y de paso a sus seguidores.

“Voy a hacer una lista de propósitos y metas perfectamente organizada, trazando una hoja de ruta para este 2023. Y al final, cuando el año termine, no habré cumplido con ni mi***a”.

Aida Victoria Merlano detalló sus expectativas para este 2023. - Foto: instagram @aidavictoriam

La influencer aprovechó para ponerse en el papel de las amigas a las que sus parejas les han sido infieles y lanzó el siguiente comentario: “Este año yo he perdonado más que Jesucristo. Es que la cachera que me he mamado, yo debería recapacitar. Pero bueno, recapacitaré el otro año porque se viene acercando el Merry Christmas y yo quiero mi regalito”.

En medio del video, se esperaba que Aída hablara de sus metas personales y resultó siendo un mensaje cargado de humor. Es por esto que la influenciadora se puso del lado de las personas que suelen endeudarse en diciembre y mencionó la manera en la que ella manejaría la situación.

“El año acabándose y las deudas acabándome a mí. Yo no he pagado ni los servicios, ni el arriendo, ni nada. Pero bueno, eso puede esperar, pero ¿y el estreno?”, dijo.