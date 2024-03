Alejandro Estrada confiesa si tiene una relación abierta con Nataly Umaña

El nombre de Alejandro Estrada no ha dejado y Nataly Umaña no ha dejado de sonar en las últimas semanas, todo por la participación de la actriz en el reality, La casa de los famosos Colombia , y la aparente relación que ha surgido con el panameño Miguel Melfi.

¿Alejandro Estrada y Nataly Umaña tienen una relación abierta?

“No, no. La respuesta contundente es no. Es una relación basada en la confianza, el respeto, nunca en escándalo”, contestó Alejando ante las cámaras.