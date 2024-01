Alina Lozano, sin voz y alterada, hizo fuerte denuncia con Jim Velásquez sobre amenazas que recibió por hablar de presunta estafadora

“Nosotros le habíamos pagado hospedaje y tiquetes. Llegamos a Roma y no teníamos donde quedarnos, nos dejó tirados ahí con las maletas en el aeropuerto, después de un viaje de 15 horas. (...) Todo el tiempo estaba comunicada conmigo, no es de las estafadoras que estafa y se desaparece, incluso eso sería mejor”, agregaban.

Alina Lozano y Jim Velásquez denunciaron amenazas

“ Nos tienen amenazados, amigos, debido a todo lo que hemos revelado ”, comentó la actriz, sin voz y bastante alterada, por lo que su compañero agregó: “Alina está muy mal y no vamos a borrar nada, porque no nos parece justo que no pase nada con este tipo de personas”.

“Estoy experimentando pesadillas debido a la persistencia de esta estafadora. Su modus operandi no cambia, y sigue haciendo promesas falsas. Me escriben de números desconocidos que bloqueo todo el tiempo, me dicen cosas muy feas. Les insto a no caer en su engaño”, señaló.