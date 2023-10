Ana Karina Soto regresó a RCN, pero no apareció en ‘Buen día, Colombia’; se sinceró sobre qué ocurrió

De hecho, recientemente, Ana Karina Soto llamó la atención de más de uno de sus seguidores con una serie de publicaciones que hizo, tocando un inesperado tema. La presentadora estuvo ausente de Buen día, Colombia el pasado 30 de octubre, desatando comentarios en algunos espectadores, quienes pensaron que ya no formaría parte del formato matutino.

La exprotagonista estuvo únicamente en Mañana Express , dejando en el aire el porqué no participó de la siguiente producción que seguía en RCN. Algunos indagaron sobre la situación, al punto que la actriz se refirió al asunto a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ana Karina Soto utilizó las historias de su perfil para pronunciarse y aclarar las dudas, puntualizando lo que había detrás de no aparecer en el matutino . La productora fue clara en las razones y detalló qué pasaría en un día especial como Halloween.

Ana Karina Soto se sinceró sobre ausencia de ‘Buen día, Colombia’

“Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en Buen día, Colombia porque mi regreso es mañana y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado. Tuvimos ensayo y todo, quiero que estén pendientes”, aclaró en el post.