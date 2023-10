Bad Bunny vivió incómodo momento al recibir uno de sus Billboard Latino; lo agarró en ‘paños menores’

Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de los Billboard Latin Music Awards 2023, llevándose varios de los galardones en las categorías que estaba nominado, casi todas por su sencillo ‘Tití me preguntó', una de las canciones que más ha sonado en el último año y aún hoy pega fuerte en emisoras y discotecas, pues su ritmo bailable y sus beats fuertes lo hacen el tema perfecto para prender cualquier fiesta.

En el momento en el que se presentó la categoría de Global 200 Artista del Año, el cantante ya había recibido la instrucción de pasar al backstage, específicamente a su tráiler, para alistar su outfit y calentar su voz para la presentación que estaba pronosticada minutos después. Con lo que nadie contaba era que el boricua iba a salir victorioso en dicha categoría, asunto que lo tomó por sorpresa, pues en el momento que se anunció como ganador, él no estaba listo para nada.

Bad Bunny. (Photo by Jason Koerner/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Si me gano otro, envíenlo al tráiler que me estoy cambiando para la presentación… Gracias gente por escuchar mi música”, declaró el cantante en medio de su desconcierto y un poco desorientado, al punto de no saber en qué categoría había sido el vencedor, preguntando al público y a los encargados de la logística cuál era el premio que tenía en sus manos.