"Bien hecho", el mensaje de felicitación de Roger Waters a los que votaron por Petro durante su concierto

Un coliso MedPlus lleno coreo cada tema del cantante de 80 años, quien visitó por tercera vez el país, con ‘This is not a drill’, su gira de despedida con un show marcado en donde las imágenes de color rojo con relación a la guerra, la teatralidad y las luces marcaron su presentación con sendos mensajes a favor de Palestina.

Waters, quien ha generado todo tipo de polémicas debido a sus mensajes de antisemitismo y sus posturas a favor de los palestinos, se unió a un público colombiano al que destacó por su entrega e hizo un repaso por su reportorio más importante con temas icónicos del rock como ‘The happiest days of our lifes’ y ‘Another Brick in the wall Part II’ o ‘Wish you were here’.