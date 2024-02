Canciones de despecho para solteros o ‘entusados’ a los que no les gusta San Valentín

En San Valentín, un día en que el amor parece impregnar el aire, las calles se adornan con corazones y los enamorados celebran su unión. Sin embargo, para aquellos que están solteros, este día puede ser un cruel y constante recordatorio de su soledad.

Por fortuna, para aquellos cuyos corazones están heridos y solitarios en este día, hay un repertorio de canciones de despecho que pueden acompañarlos en su travesía emocional.

Desde las clásicas hasta las contemporáneas, estas melodías amargas ofrecen consuelo y solidaridad para los corazones rotos en San Valentín.

Muchas parejas celebran San Valentín. | Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Someone Like You - Adele

Adele es conocida por su habilidad para plasmar las emociones más profundas en sus canciones, y esta propuesta no es la excepción. Con una letra que narra el encuentro con un antiguo amor y la resignación de que este haya seguido adelante, la voz de Adele se convierte en el eco de los corazones solitarios en San Valentín.

2. No se va - Morat / Grupo Frontera

Este tema, con una versión pop y otra de regional mexicano, destaca por su letra dolorosa y de desamor, conservando los sentimientos por las personas especiales en la vida. Ambos estilos se roban la atención del público, el cual las catapultó a la fama en las plataformas.

3. Someone You Loved - Lewis Capaldi

Con una voz llena de emoción y vulnerabilidad, Lewis Capaldi captura la angustia de perder a alguien que amas en Someone You Loved. Esta canción es un recordatorio conmovedor de cómo el amor perdido puede dejar un vacío en el corazón, especialmente en un día como San Valentín.

4. Since U Been Gone - Kelly Clarkson

Mientras que algunas canciones de despecho pueden ser melancólicas, Since U Been Gone de Kelly Clarkson es un himno de empoderamiento para los corazones rotos. Con su energía contagiosa y su letra que celebra la liberación después de una ruptura. Esta canción es perfecta para aquellos que están listos para dejar atrás el dolor del pasado.

5. Tears Dry on Their Own - Amy Winehouse

Con su distintiva voz soul, Amy Winehouse ofrece consuelo a los corazones rotos. La canción habla sobre el proceso de superar una ruptura y llegar al punto en el que las lágrimas finalmente se secan. Es una melodía reconfortante para aquellos que están en medio del dolor de una separación en San Valentín.

Con su distintiva voz soul, Amy Winehouse ofrece consuelo a los corazones rotos con esta canción.

6. Tú con él - Frankie Ruiz

Este artista vistió la salsa con una propuesta interesante, la cual dedica unas palabras al desamor y al despecho por esa persona que se perdió. Estrenada en 1985, conquistó al público con esa letra llena de sentimiento.

7. Nothing Compares 2 U - Sinéad O’Connor

Esta versión de Sinéad O’Connor de la canción escrita por Prince es un himno para aquellos que están lidiando con la pérdida de un amor verdadero. Con su voz emotiva y su letra que habla del dolor de la ausencia, Nothing Compares 2 U es una canción atemporal que resuena en los corazones solitarios en San Valentín.

8. Tu cárcel - Enanitos verdes

Estrenada en 2004, esta canción fue blanco de reacciones en los oyentes, quienes refugiaron sus tusas y tristezas en un proyecto muy emotivo y nostálgico. Allí se recuerda todo lo que se perdió y ese quiebre amoroso que se presentó.