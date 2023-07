Conozca las novias de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina: algunas también son futbolistas

La Selección Colombia Femenina debutó este 24 de julio en la Copa Mundo Australia y Nueva Zelandia, pero, como es costumbre, la prensa no solo registra lo que ocurre durante los 90 minutos reglamentarios que dura cada partido, sino las curiosidades fuera de la cancha. Hoy, por ejemplo, cabe hablar de quienes inspiran a las jugadoras a dar lo mejor de sí.

Linda Caicedo

Con tan solo 18 años es quizá la jugadora de la Selección Colombia que más se roba las miradas, y cómo no, si debido a su talento fue fichada en 2023 por el Real Madrid. Este año, además, se coronó como la Reina de América , galardón entregado por el diario El País de Uruguay a la mejor futbolista del sur del continente.

A nivel de mundiales, Linda Caicedo suma siete anotaciones: cuatro en el certamen Sub 17, dos en el Sub 20 y uno en el de mayores. Pero no solo es su talento el que la tiene deslumbrando, también Valentina Herrera, una joven caleña con la que vive en la capital español.