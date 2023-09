“Deje la tragadera”: Mary Méndez les habló duro a quienes le preguntan cómo bajar de peso

“¡Si hago algo de ABS, 4 veces al mes, es mucho! Mi objetivo no es aumento de masa, en mi ‘core’. Me gusta ligero y femenino. Lo realmente importante para que logres ver definición en tu ‘core’ es la alimentación”, aseguró en una historia de Instagram.

“En estos días he leído tantos comentarios de que lo mío es genética, que eres flaquita y puedes comer lo que tú quieras… ¿Perdón?”, comenzó diciendo y agregó que: “Voy a contar una cosa, llegué a pesar hasta 62 kilos, hoy en día peso 50, entonces esto no es tema de genética. Hay que joderse”.

“En esa época, porque fue hace muchos años, 62 kilos eran normales, no estaba en ningún momento, ni se me pasaba por la cabeza pensar en el peso ni en nada, solo lo digo como un punto de referencia”.

“Sobre todo en South Beach. Llegué a pesar 46 kilos. No me daba cuenta de lo que tenía, pues todas lucíamos iguales; pero empecé a sufrir ataques de pánico, mi cabeza se ponía fría y sentía que no estaba bien, que tenía que irme de allá. Me había vuelto anoréxica”, contó hace unos años a la revista Elenco.

“Cuando llegué a Colombia, mi mamá no quería mostrarme delante de sus amigas; luché mucho contra esa enfermedad. Mi mamá y mis hermanas siempre han sido mi soporte. Comenzó entonces la lucha para que comiera, pues comía un pastelito y con eso me bastaba hasta el otro día. Estuve en manos de un psiquiatra cubano en Barranquilla; me ayudó muchísimo, me medicó. A los dos meses ya me quería ir para Bogotá”.