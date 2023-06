Destapan momento exacto en el que Shakira descubrió que Clara Chía y Piqué eran amantes

Shakira se convirtió una vez más en tendencia esta semana en las distintas redes sociales, después de que se publicó su entrevista con la la revista People, donde habló sobre los duros momentos que vivió en medio de la ruptura con Gerard Piqué.

La barranquillera aprovechó el diálogo con ese medio para desahogarse, y confesó cómo se enteró de que el exjugador del Barcelona la traicionaba. Asimismo, admitió que ha pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza y la decepción luego de separarse del español.

Shakira habló en exclusiva con la revista 'People' en español - Foto: Revista People

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, expresó la artista.

Ante el impacto mediático que tuvieron esas declaraciones, la periodista Lorena Vázquez aseguró en el programa Y Ahora Sonsoles que le sorprendió bastante que la cantante volviera a mencionar el tema de la ruptura con Piqué públicamente, puesto que parecía que ya había pasado la página.

La comunicadora, de igual manera, reveló que Shakira solo se enteró que Clara Chía era la mujer con la que el empresario estaba saliendo hasta agosto de 2022. Además, recalcó que pasaron cerca de dos meses para que ella pudiera conocer la identidad de la joven de 24 años.

“Me sorprendió muchísimo que saque de nuevo a colación ese dolor tan grande, porque creo que en esta entrevista muchos estábamos esperando que ya hubiera pasado página. Me sorprende que de repente haya una píldora para hablar una vez más de esa infidelidad de Gerard”, indicó inicialmente.

Shakira se enteró en agosto de 2022 que Clara Chía era la amante de Piqué - Foto: Europa Press

Pique y Clara Chía llevan saliendo hace más de un año - Foto: Tomada de Instagram: @clara_chiaofficial

Luego, precisó: “Me ha extrañado, ya que habla de esa infidelidad, de la cual se entera por la prensa, presuntamente, que no haya dicho que fue en el mes de agosto cuando ella conoce la identidad de Clara Chía. Estuvo muchos meses sin saber quién era la mujer que estaba con Piqué”.

Vásquez señaló finalmente en el espacio televisivo que sí es verdad que la reconocida cantante colombiana se enteró por la prensa de todo lo relacionado con el romance del ibérico y la relacionista pública.

“Ella siguió la información de la prensa muy de cerca, porque sí que es cierto que ella se enteró por la prensa de los pormenores de la relación de Gerard y Clara. Desde junio, cuando sacan el comunicado de su separación, hasta agosto, ella intentó saber quién era la mujer con la que salía Piqué”, concluyó.

Shakira sí se enteró por la prensa de la existencia de Clara Chía - Foto: Europa Press - Fotograma, 0:16, Acróstico - YouTube Shakira

Clara Chía por las calles de Barcelona - Foto: Europa Press

Cabe mencionar que la presentadora española fue la encargada de revelar hace unos días que los hijos de Shakira ya habían conocido a la catalana. Sin embargo, puntualizó que esta no ha sido presentada oficialmente como la novia de Gerard enfrente de los pequeños.

“Nos vuelven a asegurar que Clara, en ningún momento, ni ha sido presentada como la novia de su padre ante Milan y Sasha, ni ha convivido con los niños. Es verdad que ya la conocen, pero en un ambiente laboral y había más gente en esos momentos”, afirmó Lorena Vázquez.

Los hijos de Shakira no saben que Clara Chía sale con Piqué - Foto: Europa Press/Instagram: Shakira

Piqué y Clara Chía no se han presentado como novios ante los menores - Foto: Europa Press via Getty Images

Finalmente, precisó: “Han coincidido en ciertos eventos y en una que otra oficina, pero nunca ha sido presentada como la novia de su padre, ni esos niños han convivido con ella. Para los menores, Clara Chía no es la novia de papá”.