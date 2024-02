Destapan que Shakira tendría nueva ilusión amorosa; él es el famoso que estaría cautivando a la cantante

La barranquillera pasó la página, abrió caminos gigantes en su profesión y no permitió que su pasado le afectara a futuro, llegando a alcanzar objetivos muy grandes. Poco a poco superó esas heridas que la desestabilizaban, logrando subir un peldaño y resurgir en aspectos personales.

¿Quién es el ‘nuevo amor’ de Shakira?

“ No se escondieron y posaron juntos y se les pudo ver bastante cómplices durante toda la fiesta, algo que obviamente ha desatado los rumores de romance entre ellos ”, agregó.