Eileen Roca compartió el video de su proceso de parto en redes sociales y generó miles de comentarios

Así fue el nacimiento del bebé de Eileen

“Otro día que cambió mi vida para siempre. Les debía el video de este momento tan especial, de verdad que no he tenido tiempo para ponerme juiciosa a editar y montar contenido, pero bueno, ustedes entenderán”, escribió la reconocida actriz en su más reciente publicación de Instagram.

Posteriormente, a las 8:00 de la mañana, solicitó que le suministraran la inyección conocida como epidural, la cual, según el portal Medline Plus, es un medicamento para adormecer que se administra por medio de una jeringa en un lugar específico de la espalda, pues sentía un fuerte dolor en el cuerpo.

Aquí el tiempo es oro, o duermo, o soy mamá, o soy esposa, o trabajo, o me baño, o sea, no me alcanza. En fin, aquí va, se los debía”, escribió la artista en su publicación.