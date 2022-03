El nuevo look de Rodolfo Hernández que lo volvió tendencia en redes sociales

El exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por temas relacionados con alguna afirmación política.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el candidato publicó un video apoyando a la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Santander, para votar el próximo 13 de marzo en su tarjetón de la Cámara de Representantes.

En el video se ve un evidente cambio de look que generó cientos de reacciones, ya que su cabello se ve menos canoso, más castaño e, incluso, con algunos espacios más rellenos.

Su nueva apariencia, según la opinión de varios usuarios de la red social, lo hace ver más joven y con “menos arrugas”.

La nueva imagen de Hernández hizo que los internautas crearan memes en los que comparaban al candidato con personajes de la ficción. “No entiendo qué pasó contigo, qué te hiciste”; “¿Eso es implante de pelo? pero así estaba bien”; “Es mi impresión o con el implante de pelo se ve hasta más joven”, fueron algunos de los comentarios.

Reunión con Yéferson Cossio

Recientemente, se conoció que Rodolfo Hernández invitó al antioqueño a que se uniera a su campaña presidencial para llegar a la Casa de Nariño en 2022. “El problema es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos”, precisó.

El influenciador, no obstante, rechazó su invitación y enfatizó que varios políticos lo habían buscado para que los ayudara a buscar votantes, sobre todo en la población juvenil.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, aseguró Cossio en aquel momento.

Pese a esta negativa, el exalcalde de Bucaramanga lo siguió buscando insistentemente y antes de Navidad compartió con sus seguidores que por fin logró reunirse con el creador de contenidos, quien lo recibió en su casa.

“Me vine hasta Medellín para cuadrar mi próximo reto de 2022 con Yéferson Cossio”, escribió Hernández en las redes sociales, donde publicó algunas fotos del encuentro.

Esta semana, tras varios meses de conversaciones, el candidato presidencial se volvió a reunir con Cossio en la capital santandereana. Asimismo, señaló que el objetivo de la reunión era consolidar su alianza para proteger a los animales en el país.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, el empresario colombiano aprovechó el momento para publicar una fotografía junto al reconocido influenciador, que no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a esta charla.

“Junto a Yéferson Cossio: ‘La protección de nuestras mascotas es la protección de la vida’”, escribió el exalcalde de Bucaramanga para acompañar la imagen, que recibió cientos de comentarios.

Cabe recordar que una de las condiciones que puso el antioqueño para reunirse por primera vez con Rodolfo Hernández era que se comprometiera a ayudarlo con su fundación de animales.