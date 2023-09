El significado de escribir el nombre de una persona en un papel y quemarlo

El fuego ha sido utilizado desde la antigüedad y la civilización Maya indicaba que tenía una simbología particular, por lo cual se hicieron varias investigaciones antropológicas, llamándose: “pirolatría”.

Cabe resaltar que hay un ritual que también se hace con fuego y se usa para cerrar los ciclos con una pareja, una amistad o situaciones que ya no se quieren cargar en el presente. Consiste en tomar una hoja en blanco y escribir todo aquello que ya es momento de soltar, todo lo que ya no le pertenece y no quiere que siga a su lado. Entre ellos se encuentran los egos, malos hábitos, pensamientos negativos, enfermedades, situaciones negativas, entre otras.