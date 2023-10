Guardaespaldas de Taylor Swift deja su lucrativo trabajo con la estrella pop para regresar a Israel a luchar contra Hamás

Este fin de semana se supo que el guardaespaldas de Taylor Swift escribió en su cuenta personal de Facebook: “Estoy con Israel... no debería tratarse solo de una persona. Apoya al único Estado judío. Debería ser “¡¡¡Estoy con la humanidad!!!”.

De manera vehemente, afirmó: “Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos”.

Luego, agregó: “Sería un insulto para los animales de todo el mundo llamarlos ‘animales’, pero no son seres humanos. ¡¡¡Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a las mascotas de la familia!!! ¡¡¡Y luego quemaron las casas!!!! Trate de imaginar que eso sucede en su propio vecindario, con sus vecinos de al lado o con una familia que conoce”.

El diario ‘Vive USA’ reseña que fue un medio de comunicación israelí, llamado ‘Israel Hayom’, el que reveló que “el hombre regresó a Medio Oriente hace unos días porque ‘no podía quedarse quieto mientras las familias israelíes eran masacradas y quemadas vivas en sus hogares’”.

De acuerdo con el medio, el hombre habría asegurado: “No pude quedarme al margen mientras familias son asesinadas en sus hogares solo por ser judías o israelíes”.

También reseña que “condenó las acciones de Hamás y pidió a la gente que no se mantenga en silencio: ‘Mientras un lado protege a bebés y ancianos, el otro los usa como escudos humanos’”.

El periodista israelí Eran Swisa, en declaraciones a Israel Today, confirmó la situación con el guardia de seguridad, quien nació en un Kibbutz, Israel.

“Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos”, le dijo el exguardia de seguridad de Swift al periodista, quien lo compartió con Variety. “Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí... ¡¡¡Pero no podía quedarme al margen”.

Dejó su trabajo de 500.000 dólares al año

De acuerdo con el medio TN30, el hombre “dejó los 500 mil dólares que gana al año y su cómodo estilo de vida para volver a Israel y sumarse al ejército”.

Los horrores de la situación en Oriente Medio llevaron a cambiar su enfoque y dedicar su energía a una causa mayor.

Cómo ganó popularidad

Según el medio El popular, “el hombre ganó popularidad tras una grabación en la que se le ve protegiendo a la cantante durante un concierto” y prefiere mantener su nombre en el anonimato.

La reacción de Taylor Swift

Por el lado de Taylor Swift, hasta el momento no se ha pronunciado y se concentra en el lanzamiento de su película ‘Eras Tour’.

Y esto no ha caído del todo bien entre sus fanáticos, según reseñan medios como ‘Vive USA’.”Como swiftie estadounidense, estoy decepcionada de que no haya hablado sobre este tema y no haya apoyado a Israel. ¡Bien por él!”, escribió una fanática en TikTok refiriéndose al silencio de Taylor y las labores de su guardaespaldas en la guerra.