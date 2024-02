Isabella Santiago, de ‘La casa de los famosos’, reveló por qué no aceptó participar en Miss Universo

Allí la actriz y las demás celebridades que aceptaron la invitación, tienen el reto de demostrar su capacidad de convivencia mientras permanecen en una vivienda encerrados las 24 horas del día, todos los días, hasta lograr cumplir cuatro meses. Durante este tiempo, enfrentarán varias pruebas no solo para garantizar su cupo en el reality, sino para adquirir una serie de beneficios y así poder tener una experiencia más grata.

Del mismo modo, tienen espacios para compartir anécdotas, historias y otros detalles de su vida que pocos conocían, como las razones por las que Isabella no aceptó participar en Miss Universo. Dicho tema salió a flote en medio de una conversación que tenía la actriz con sus compañeros en la casa, donde reveló que en algún momento de su trayectoria fue invitada a representar a Venezuela en el concurso de belleza más importante del mundo.

Aunque al principio reconoció que la idea no le desagradaba, pese a que se encontraba más centrada en el mundo de la actuación, finalmente tuvo que tomar una decisión radical que quiso compartir con sus compañeros justo en ese momento de interacción en el programa emitido en las noches de RCN.

“Varias veces me ofrecieron participar en Miss Universo y participar a Venezuela, todos me lo decían mucho, pero hubo un momento en el que yo tuve que decir que no, porque la verdad es que ya en estos momentos yo estoy muy enfocada en la actuación”, comentó mientras hablaba con Sebastián Gutiérrez y La Segura.