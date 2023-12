Iván Lalinde, sin tapujos, respondió cuándo perdió la virginidad y soltó inesperada confesión

Iván Lalinde se desahogó

“Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así, y la manejo de una manera bien. Las señoras conmigo son fantásticas, me hablan, me dicen, me preguntan y yo manejo también mi espacio. Yo me considero, así suene a frase de cajón, un bendecido y afortunado y todos los días doy gracias” , indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Yo la he hecho bien. Nunca he sido falso, ni nunca he sido doble. Siempre, todo el que me conoce, y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado, donde me ha llevado, siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde. Yo nunca lo he negado”.