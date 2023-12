Karol G lanzó la canción ‘Qué chimba de vida’ y sorprendió al incluir a Feid en el videoclip

El anuncio de este tema lo hizo Karol G un día antes donde aseguró era un regalo de fin de año para sus seguidores. “He estado editando algo muy especial que les voy a compartir, quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción, ya que lo que yo hago es música y canciones. Hice algo como para celebrar este fin de año, una canción, no es un sencillo, no es nada, solo es una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé, con un video de recap de momentos super increíbles de mi vida este año. Y se los voy a compartir a los de siempre, y para todo el que lo quiera ver, me siento muy agradecida y estoy loca porque lo vean y escuchen”, dijo “La Bichota”.