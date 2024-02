‘La casa de los famosos Colombia’: Diana Ángel le puso ‘freno’ a Beto Arango en el reality: “¿Me dejas?”

“Como la que me voy a hacer yo del desayuno”, le volvió a contestar la actriz a su colega, visiblemente incómoda con lo que estaba pasando. Sin embargo, Arango siguió insistiendo en que le dijera cuál era su técnica, por lo que Diana terminó estallando y despachándose de él de manera contundente al responder: “La que yo tenga, ¿te parece?”.

‘La casa de los famosos’ | Mafe Walker, víctima de burlas de comediante por hablar con extraterrestres: “Mandaron a la que no era”

“Cuando empecé en la cocina, me nominaron el día uno y el día nueve me sacaron desde lo que hice en la cocina. Yo siento que ellos se dieron cuenta de que la cocina es un poder gigante y por eso ellos (el equipo infierno) quieren estar en la cocina. La idea no es entrar a conflictuar, sino nominarnos a nosotros como equipo a cocinar”, comentó Arango en uno de los capítulos de La casa de los famosos Colombia durante sus primeros días de convivencia.