La ex miss universo que le arrebató la corona a una colombiana dejó el modelaje y ahora se dedica a temas religiosos

Dayana Mendoza ahora predica en una iglesia de EE. UU.

Sin embargo, este cambio de vida surgió por una serie de situaciones que atravesó la modelo, las cuales la impulsaron a escuchar su corazón y guiarse por algo que la motivara. El aspecto amoroso estaba quebrado, su carrera no la hacía feliz y no se hallaba con el entorno que tenía.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identifica. Estaba desesperada, nada salía bien; fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomará el control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, puntualizó en una charla con el formato Club 700 Hoy.