La frase ideal para lidiar con una persona grosera en medio de una discusión, según una experta

Lo complejo en este caso, es que la mayoría de individuos no saben cómo reaccionar ante la actitud o comportamiento descortés y maleducado de este tipo de personas y, en lugar de resolver una discusión o malentendido, terminan alterando la situación hasta que, probablemente, se presenten agresiones físicas que realmente no ponen fin al problema sino que, contrario a ello, hacen perder la cordura a la persona más tranquila y crear un entorno social complejo.

Responder de la misma manera, un error que muchos cometen

La frase ideal para lidiar con una persona grosera

De este modo, no solo se busca controlar a la persona grosera, sino darle a entender que sus comentarios negativos no se están tomando en serio porque, simplemente, no tiene el poder de pisotear a nadie y, más bien, generar la pregunta en tono de angustia y no de ironía, esto con la intención de demostrar una genuina preocupación por su estado.