La historia de la “Barbie boliviana” que le está dando la vuelta al mundo

Desde su lanzamiento en las salas del cine de mundo, la película Barbie no ha dejado de causar sensación. Por el contrario, cada día que pasa aumenta el furor en torno al filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, quien interpreta a Ken.

El color rosado, por ejemplo, no solo se ha tomado los cinemas, sino las zonas comunes de los centros comerciales de muchos países del mundo.

Bolivia no se ha quedado atrás. Existen establecimientos que han situado cajas, simulando los empaques de las barbies de juguete, para que quienes lo deseen se tomen fotografías. Pero hay un retrato en particular que está figurando en la prensa internacional.

“Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ‘¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: ‘¿Puedo?’ y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡Noo! Qué feo y se escapó corriendo”, contó.