La Negra Candela se despacha contra influencers de ‘La Casa de los Famosos’

Fueron 22 las celebridades que aceptaron ingresar en la casa, de las cuales ya quedan 20, pues Naren y Johanna Velandia fueron los primeros eliminados. De este formato se conoce que uno de los mayores retos que tienen dentro de la casa es la convivencia con sus compañeros, pues no tienen momentos de esparcimiento o salida fuera de la casa, por lo que tanto quienes están dentro como los televidentes pueden ver en realidad las formas de ser y de actuar de los participantes.

La Negra Candela se va contra los influencers

Han sido muchos los comentarios que se han escuchado y leído acerca del programa, sin embargo, fue la reconocida periodista de farándula, Graciela Torres Sandoval, más conocida como La Negra Candela, quien recientemente se refirió al programa y señaló la posible razón por la que no ha tenido una mayor aceptación en la audiencia.

Fue a través de una charla que la periodista sostuvo con la emisora musical Mix que aseguró que la razón por la que el programa no despega es por los participantes que hacen parte del reality.

“El gran fracaso de La Casa de los Famosos es que no hay famosos [...] Hablando un poquito de influenciadores, se supone que el gran fuerte del programa son los influencers , y resulta que han sido un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho”, aseguró Graciela.

La Negra Candela aseguró que si bien los influencers tienen reconocimiento, lo tienen en un nicho joven y consumidor de plataformas digitales, no de televisión porque ya los jóvenes no ven canales nacionales, lo que haría que por más de que tengan millones de seguidores, estos no los apoyen o sigan en el proyecto de televisión nacional.