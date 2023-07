Las dos grandes películas que retrasan su estreno indefinidamente por huelga de guionistas en Hollywood; actores se manifiestan

La tensión en Hollywood no se reduce ni un poco. Mientras los grandes estudios siguen anunciando producciones, los guionistas no se han detenido ni por un segundo en su lucha por obtener mejores condiciones laborales. Poco a poco las manifestaciones de esta agremiación van colocando a los desarrolladores contra las cuerdas.

El punto de inflexión, a favor de los manifestantes, ocurrió el pasado miércoles 12 de julio. Y es que no fue solo la WGA (Writers Guild of America) la que buscaba llegar a un acuerdo con los que tienen el poder, sino que la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists o Sindicato de Actores) decidió unirse a la causa.