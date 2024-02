Lista de lugares prohibidos para colocar espejos en la casa, según el Feng Shui

Lugares donde no se pueden poner los espejos en una casa, según el Feng Shui

Aunque la filosofía menciona que los espejos no pueden estar dentro de una habitación, muchos hogares occidentales lo hacen, por lo que se recomienda entonces que no se ubique frente a la cama, pues la energía de la persona que duerme fluctúa y no se repone para un nuevo día.