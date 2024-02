Lorelei Tarón destapó si ella y Falcao piensan en agrandar la familia; fue clara sobre si tendrán más hijos

Lorelei Tarón, lejos de entrar en polémicas, llamó la atención de los curiosos por su estilo de vida, los pasos que dio al interior de su matrimonio y los embarazos que atravesó, con tal de darle un bonito recibimiento a los frutos de su amor con el colombiano. La artista no dudó en compartir el paso a paso de estas decisiones, conquistando a sus fieles seguidores.

De hecho, la latina desató una ola de comentarios en las plataformas digitales con el último embarazo que tuvo, ya que con este sumaba cinco. La argentina compartió la noticia en redes, detonando reacciones en quienes no podían creer que la pareja fuera a recibir a un nuevo integrante.

Se trató de una pequeña niña, la cual llamaron Heaven y llegó para reunirse con sus otros cuatro hermanos. La menor fue recibida con un amoroso mensaje, escrito por la cantante: “Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”.