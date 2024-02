Luis Jordan, esposo de La Tremenda, niega haber sido drogado y abusado por ella: “Todo fue para generar vistas”

“Resulta que yo tengo un amigo y yo le dije: ‘Bebé, lo que pasa es que yo quiero hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?’”, contó entre risas la mujer. En ese momento, Luis Jordan interrumpió su relato para comentar en el mismo tono que ese día se había sentido “violado”.

“No sé, yo me sentía raro”, expresó el hombre antes de que La Tremenda siguiera dando detalles de esta anécdota, por la que aseguró sentirse asustada luego de que su amigo le entregara una sustancia para mezclarla con el trago que estaba consumiendo su marido y así lograr su objetivo. “Yo le eché lo que él me dijo y cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. Yo lo movía, le pegaba y nada”, indicó.

Por su parte, Galván señaló que en ningún momento sintió nada de lo que su mujer le estaba haciendo. “Al otro día yo me levanto a bañar y ahí me doy cuenta. Yo dije: ‘¿Qué pasó ayer? Me violaron’”, expresó entre risas el sujeto. Además, aseguró que después de un tiempo decidió perdonar a su esposa por lo ocurrido.