Luisa Fernanda W reveló cómo empezó su vida en redes sociales y cómo logró el éxito

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido que más tiene seguidores en su cuenta personal de Instagram, hasta el momento. Actualmente, la influenciadora se dedica a su labor como madre, sin descuidar sus contratos y emprendimientos personales. Cabe mencionar que Luisa sostiene una relación sentimental con el cantante de música popular, Pipe Bueno, y fruto de este amor, la pareja ya cuenta con dos hijos.

La influenciadora suele compartir, por medio de videos, varias de sus experiencias diarias, de su labor como madre y los nuevos emprendimientos que salen a flote. Recientemente, en uno de los espacios que dedica Luisa para hablar con sus seguidores, esta explicó cómo empezó a realizar videos mientras se maquillaba. El video compartido por la emprendedora fue titulado de la siguiente manera: “Parte uno de cómo inicié haciendo videos en Internet mientras me maquillo”.

“Desde muy niña he amado las redes sociales y gracias a Dios desde que estaba muy chiquita tuve acceso a tener un computador y un celular. Mis primeras redes sociales fueron Myspace, Hi5… Les cuento que Luisa Fernanda W en esa época era viral, ya que amaba tomarme cantidad de fotos y eran fotos muy bien pensadas para la época”, relató.

Con el paso de los años, empezaron a tomar fuerza redes sociales como Facebook y se dieron a conocer los primeros Youtubers. Ante el auge y el uso que se le estaba dando a YouTube, la influenciadora tuvo contacto por medio de la plataforma con youtubers estadounidenses y pudo ver el contenido subido por el mexicano Werevertumorro.

“Quería hacer videos porque me parecía muy divertido, el primer canal que creé se llamaba WTF, fue un canal muy chévere, después de esto Instagram hace la actualización de poder subir videos y ahí es cuando Luisa Fernanda W se vuelve viral. Y la gente me pedía más y más videos y yo decía: ¿de qué voy a hacer un video?; empezaba a recordar historias que me contaron mis amigas o anécdotas personales y las plasmaba en estos videos de 15 segundos”, relató.

Al inicio, Luisa desconocía que podía recibir una retribución monetaria por el contenido que compartía, ella misma confesó que lo hacía por diversión. Es en ese momento decidió viajar a los Estados Unidos a una convención donde les daban recomendaciones a los creadores de contenido acerca de qué subir y de qué manera hacerlo, no solo para cautivar a su público, sino para generar ingresos.

“Después me entero de todas las oportunidades que ofrecen las redes sociales y me doy cuenta de que se pueden generar ingresos, ya ahí es cuando decido viajar a Los Ángeles, donde se hacen convenciones en las que le explican a los creadores de contenido cómo crear contenido… empiezo a grabar todas las charlas, cuando llego a Colombia una amiga me ayudó a traducir y pongo en práctica todo lo que aprendí, ahí es cuando mis redes sociales hacen boom. Esto fue una locura, pero gracias también a la dedicación y empeño que le puse desde el día cero”, manifestó la mujer.

La influenciadora terminó dejando una reflexión sobre su propio contenido e indicó que antes hacía otro tipo de videos que no se atrevería a hacer ahora, ya que se encuentra en otra etapa y momento de la vida.

“Les voy a compartir por aquí en mis historias videos de mis inicios, que me hacen reír mucho, de verdad que muy chistosos. Como que me pongo a ver y yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos, también estaba muy chiquita. Fui creciendo y como que no sé si es que uno madura o ya no se siente identificado con cosas, pero ya no me fluye, ya no me fluye así, antes eso me salía natural”, agregó.