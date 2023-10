Luisa Fernanda W reveló su secreto para que le pasen cosas buenas, ¿tiene un ritual?

La influenciadora ha dado mucho de que hablar en los últimos días, pues recientemente realizó un lujoso viaje a Dubai con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, pero lo que la paisa no sabía, era que este tenía como propósito pedirle matrimonio.

Hasta el momento, el post acumula más de un millón de reacciones y está lleno de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la pareja, quienes aún no han confirmado la fecha tentativa del evento.

¿Cómo hace Luisa para que le pasen cosas buenas?

“Todo lo que tú hagas, hasta lo más mínimo siempre póngale, amor y fe, y cuando esos dos ingredientes se juntan la magia sucede. Es más, siempre les recomiendo un libro que se llama ‘La Magia’ que es el que sigue después de ‘El Secreto’; y es normal, hay que entender que a lo largo de la vida pasamos por cosas buenas, otras no tan buenas, pero siempre debemos pensar que eso no tan chévere por lo que estamos pasando va a traer algo muy bueno a nuestras vidas, no lo duden, que así es”.