Margarita Rosa sorprende con radical cambio y mostró cómo está su rostro tras meses sin bótox

Margarita Rosa de Francisco es considerada una de las actrices más importantes en la historia de la televisión nacional, por lo que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, donde estuvo bastante activa durante varios meses.

No obstante, la artista colombiana dejó de interactuar con frecuencia en estas desde noviembre pasado y su cuenta oficial de X, incluso, fue desactivada por un tiempo. Además, no volvió subir nada a Instagram y se dedicó a compartir sus contenidos en TikTok.

La vallecaucana, de igual manera, manifestó en febrero pasado mediante esa plataforma digital que no se iba a volver a hacer ningún retoque estético en la cara, pues quería asumir dignamente su propio envejecimiento.

“En este momento tengo 57 años, y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, precisó en aquel momento.

Tras varios meses de haber tomado esa decisión, la expresentadora del Desafío reapareció recientemente en su cuenta personal de TikTok y compartió una pequeña reflexión sobre la vejez. Asimismo, mostró cómo se ve su rostro actualmente.

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok donde la gente se ve más vieja, y están las reacciones cuando ven de pronto esa cara que también es familiar, que es la propia cara, pero más envejecida. Entonces, me miro ahora, por ejemplo, y parece que tuviera el filtro ese”, expresó la caleña inicialmente.

Margarita Rosa de Francisco indicó que quería disfrutar de su vejez | Foto: Instagram

La actriz admitió que no ha sido fácil este proceso | Foto: Cuenta de Instagram @margaritarosadefrancisco

Luego, enfatizó: “Ya yo me puse ese filtro y, de verdad, que me aterró tanto, tanto, que casi que traiciono mi consigna de ser vigente o de tener presencia, y no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento, pues esa frase grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro: más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí”.

Pese a que su intención es poder verse los más natural posible, Margarita Rosa aceptó finalmente que hay cosas que no le gustan de la apariencia que tiene su cara en la actualidad. Incluso, admitió que la parte del cuello está “tenaz”.

“Algo me tengo que hacer para no llegar allá, porque yo aguanto hasta aquí, o no sé si es que a medida que voy viendo los cambios, los voy digiriendo, porque estas líneas aquí son terribles, aquí esto tampoco me gusta. Parte de la belleza o del proceso es que uno vaya registrando todo lo que le pasa cuando se ve. Esto tiene su punto duro”, concluyó.

Margarita Rosa de Francisco ha cuestionado en repetidas oportunidades el temor que tienen los seres humanos, principalmente la mujeres, de llegar a edades avanzadas, por lo cual siempre ha sostenido que nunca se sintió feliz cuando era joven y que hasta ahora está disfrutando su vida en plenitud.