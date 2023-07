Marilyn Manson, el rockero con fama de satánico, llegará a acuerdo en juicio por sonarse la nariz sobre cámara de una videógrafa

Marilyn Manson tiene previsto no refutar los cargos en su contra por limpiarse la nariz sobre una videógrafa en un concierto de 2019 en Nuevo Hampshire, de acuerdo con documentos presentados por su abogado.

El rockero, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, fue acusado con dos cargos por el delito menor de agresión tras el incidente en el foro Bank of New Hampshire Pavilion, en Gilford el 19 de agosto de 2019.

Una notificación de intención presentada el lunes señala que Manson planea no refutar uno de los cargos y que los fiscales desestimarán el otro en un acuerdo legal negociado. No refutar el cargo para Manson implica que no lo impugnará, pero tampoco admite su culpa.