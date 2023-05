Michael J. Fox, de ‘Volver al futuro’, sorprendió con dura revelación sobre su estado de salud

En el año 1991, el protagonista de la recordada película Volver al futuro, Michael J. Fox, fue diagnosticado con Parkinson. Este “es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios”, según el portal especializado Mayo Clinic.

La institución explica, además: “Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento”.

Michael J Fox ocultó por siete años que sufría de párkinson. - Foto: Redes sociales

En su más reciente entrevista para CBS Sunday Morning, el actor de 61 años confesó que ha tenido que batallar con muchas situaciones debido a esta enfermedad. “Me rompí este hombro, lo reemplacé. Me rompí este codo. Rompí esta mano. Tuve una infección que casi me cuesta este dedo. Me rompí la cara. Me rompí el húmero. Y eso apestaba”, indicó.

Luego, profundizó un poco más en lo que ha sido su proceso, pues fue diagnosticado cuando tenía 29 años y han sido 32 de luchar. Señaló que en el año 2018 ingresó al quirófano por una cirugía de medula espinal para extirpar un tumor.

“Mi vida está configurada para que el Parkinson venga conmigo, si ha de ser así. El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor”, expresó.

Pero esta no ha sido la única batalla que ha tenido que soportar el actor, ya que en septiembre del año 2022 su madre de 92 años falleció y fue un golpe bastante duro para él, pero del cual sacó fuerzas y salió adelante.

“Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”, dijo.

Fox está próximo a lanzar el documental Still: A Michael J. Fox Movie, que se estrena el 12 de mayo en Apple TV+ y en su discurso aseguró que sabe que no le ganará a la enfermedad, pero intenta hacer su mejor esfuerzo tomando los medicamentos y haciéndose los debidos procedimientos que le piden los médicos.

El actor lanzará el 12 de mayo su documental. - Foto: @realmikejfox

“Lo que tengo que entender es que si tomo las pastillas y me siento mejor, eso no es real. Si no las tomo y me siento como una mierda, eso es real. Entonces, cuanto mejor me siento, menos real es (…). El Parkinson todavía me está pateando el trasero. No ganaré en esto. Voy a perder, pero hay mucho que ganar con la pérdida”.

En otra conversación que Michael J. Fox tuvo con la revista Variety, fue enfático en que hay algo que lo hace sentir muchas veces molesto consigo mismo y es que ha perdido gran parte de su privacidad, puesto que la enfermedad le genera pérdida del equilibrio y hay muchas cosas de las cuales necesita ayuda para realizarlas.

“Tengo ayudantes a mi alrededor la mayor parte del tiempo en caso de que me caiga, y es difícil lidiar con esa falta de privacidad. Perdí familiares, perdí a mi perro, perdí la libertad, perdí la salud”, sostuvo, y se refirió a que su salud mental también estaba un poco deteriorada, pero no podía asegurar que fuera él quien determinara lo que le sucedía.

“Dudo en usar el término ‘depresión’, porque no estoy calificado para diagnosticarme a mí mismo, pero todos los signos estaban ahí”, explicó.

Lo más importante para este reconocido artista es que su esposa, Tracy Pollan y cuatro sus hijos, Sam, Aquinnah, Esmé Fox y Schuyler Fox, lo han acompañado y apoyado en cada paso de este proceso.