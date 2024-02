Nanis Ochoa reveló que su vida estuvo en peligro tras una nueva cirugía estética: “Casi me muero”

La complicación de salud de Nanis Ochoa por nueva cirugía estética

“ Como les parece que casi me muero... imagínense que tuve una cirugía el 30 de enero y los primeros tres días el dolor, pero a los 5 días yo muy berraquita, ya estaba haciendo entrevistas (...) A los 10 días, mejor dicho, yo ya estaba perfecta, ya me quería ir a entrenar como si hubiera pasado ninguna cirugía, cuando de un momento al otro se me empezó a poner el brazo izquierdo rojo y caliente”, expresó Nanis Ochoa.

¿Qué cirugías se hizo Nanis Ochoa?

“Me hice un procedimiento que, yo creo que ahorita es un mito todavía y son las costillas. No, no me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente, me verán con una cinturita. ¡Wow!”, mencionó sobre la cirugía de sus costillas.