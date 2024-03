Pablo Colmenares: el chef colombiano que ‘la rompió’ en el mundo de las hamburguesas

Si usted tiene la oportunidad de pasear por las calles españolas no se puede quedar sin entrar al restaurante de Pablo Colmenares y degustar de las mejores hamburguesas que jamás haya probado, con los mejores sabores de la cocina a la brasa.

Y es que el éxito de este chef ha sido descubrir que en el mundo de la gastronomía no existen límites y por eso se ha dedicado a sacarle provecho a toda su creatividad, para lograr un plato con un sabor único, el cual ha sido reconocido por expertos entre los mejores del país ibérico.

Un maestro de la cocina que le cambió la vida

“Viajé a Londres y me metí a estudiar en el Cordon Bleu y ellos te dejan esa formación fundamental fantástica basada en la cocina francesa y de ahí tuve la buenísima suerte de poder ir a hacer mis prácticas en DiverXO , del chef Dabiz Muñoz, quien ha sido elegido, al menos tres veces, como el mejor cocinero del mundo, y su restaurante está en la lista de ‘50 best’ como en el quinto o sexto lugar”, aseguró Pablo en una entrevista para El Tiempo.

“Vale, si cojo de aquí los valores y los pongo en práctica en mi vida, me va a ir bien”, y ahí me clavé en el negocio familiar y me enfoqué en todo lo que estoy haciendo ahora, asegura el chef colombiano.