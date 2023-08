¿Patricia Fernández y Nicolás Mora se casaron? Se filtran secretos de ‘Betty la fea 3′

“Todavía me estoy recuperando de esta noticia y es que se filtró una fotografía donde están Lorna Cepeda y Mario Duarte. Así se ven ahora en el rodaje, supuestamente, de Betty, la fea parte 3″, mencionó Carlos de forma cómica, como acostumbra a ser el tono de su contenido.

Por otro lado, también se refiere a un chisme, el cual indicaría que en realidad Nicolás Mora se casó con otra mujer, que por el momento se desconoce, e incluso tiene varios hijos. Sin embargo, hasta ahora no se tiene certeza de lo que pasó realmente con esta pareja de la ficción.

View this post on Instagram

¿La Pupuchurra no estará en ‘Betty, la fea’ 3?

Gracias a esto, Martha Isabel Bolaños, recordada por ser la Pupuchurra, les reveló a sus fanáticos por medio de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 735.000 seguidores, que no la habrían convocado a las grabaciones en esta ocasión, información que causó tristeza en los fanáticos de la telenovela de 1999.

¿Qué sintió la Pupuchurra?

La reconocida actriz, quien actualmente se encuentra participando en el concurso de cocina del canal RCN, MasterChef Celebrity , le reveló, en exclusiva, al programa de entretenimiento Lo sé todo , la razón por la que no fue convocada a formar parte del importante elenco para Betty, la fea 3. Compartió si se sentía afectada por la decisión de los guionistas de esta nueva temporada.

“Ahora que los veo trabajando juntos, pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje, sin Sofía (integrante del Cuartel de las feas), no tiene nada que hacer ahí”, afirmó la mujer de 49 años de edad ante las cámaras.