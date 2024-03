¿Qué pasó? Karol G rompió en llanto en medio de concierto, horas después de emergencia con avión privado

Los asistentes al concierto de este 1 de marzo fueron testigos de como la cantante colombiana no pudo contener las lágrimas, todo por un problema que tuvo en pleno concierto, que quizás avivó las emociones que ya traía luego del susto con la aeronave.

Es por eso que la artista no pudo contenerse y mientras explicaba las razones de las fallas técnicas, terminó llorando.

“Se murieron los generadores de toda la energía del escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, le expresó la intérprete de TQG a sus fans.