¿Realmente hubo un Evaristo en la vida de Rigo? Esto contó su tío sobre el más villano de la novela

Se trata de Evaristo. Un hombre que le carcome la envidia y le gusta la trampa junto con el chisme, y que por su actitud se ha ganado el desprecio no solo del pueblo sino también en la vida real de los seguidores de Rigo.

Existió, pero no tan horrible como él

“Él existió, pero, pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. El que nos la prestó -la casa- se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo porque había meses que no había pa’ los intereses y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó”, dijo el tío según El Tiempo.