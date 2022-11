Reina del carnaval de Barranquilla contó detalles de su bando, la canción oficial y cómo será esta fiesta en el 2023

El 27 de agosto los barranquilleros supieron quién sería la soberana de su carnaval, la fiesta más importante de esta ciudad. Natalia De Castro González fue elegida entre otras 10 jóvenes que tuvieron la oportunidad de demostrar su talento y las ganas de ser la líder de esta fiesta.

SEMANA habló con la reina del carnaval 2023 y contó detalles sobre el concepto de su bando, la canción oficial del carnaval y lo que encontrarán quienes asistan a este evento.

SEMANA: Sabemos que tienes 27 años y que eres ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Caribe, donde ahora estás haciendo una especialización en Gerencia de producción y operaciones logísticas. ¿De dónde ese amor por la danza?

NATALIA DE CASTRO: De muy niña siempre estuve vinculada al mundo del arte. Participaba en vacacionales de diferente tipo: de gaita, de batería, de canto, de baile. Luego pasé a ser miembro de un grupo de niños que cantaban y yo era la niña que bailaba. Luego, ingresé a una academia de danza. Mis papás me apoyaban en todo, me metían en todos los concursos que existieran en la ciudad y siempre estuve vinculada a este arte. En el 2006 entré a la academia de formación integral Escuela de danzas Julie de Donado y aprendí muchas cosas relacionadas con la danza, año tras año formándome.

Luego llegó el momento en que tocaba estudiar mi carrera profesional y decidí encaminarme por la ingeniería industrial; pero nunca dejé de bailar. Hacía las dos cosas simultáneas: estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes como maestra de baile y en la noche ensayaba como bailarina en la compañía de danza donde pertenecía. Había tiempo para todo.

Natalia De Castro es bailarina profesional y desde pequeña ha participado en el carnaval de Barranquilla. - Foto: Cortesía: Natalia De Castro

SEMANA: Cuando pequeña participabas como espectadora, luego de grande has trabajado como directora coreográfica de los espectáculos de coronación de las reinas del carnaval de los niños Miranda Torres y Victoria Char. Ahora, la reina número 89 ¿cómo te sientes?

N.D: Ha sido muy bonito porque he estado vinculada desde diferentes formas al carnaval y en los últimos años era bailarina de diferentes lecturas de bando, estuve en varias coronaciones, la de Valeria Abuchaibe, la de Stefany Mendoza. Ya luego pasé a ser la directora coreográfica de las dos reinas del carnaval de los niños Victoria y Mimi. Pero nunca dimensioné que fuera posible ser reina, pero bueno, los procesos fueron cambiando y Dios me dio la oportunidad. Ha sido súper chévere porque yo lo viví con ellas. Es decir, yo viví el sueño por medio de ellas: iba a los colegio con ellas, les tomaba las fotos del vestido “ponte así, mueve la falda”, les decía. Yo hice todo el proceso con ellas. De todo. Eso me ha ido preparando para ejercer la tarea bien.

SEMANA: Algo que causa curiosidad es que cuando visitan a la aspirante y le dicen que será la reina están arregladas ¿ya lo sabías? ¿cómo fue ese 27 de agosto?

N.D: Ese día me levanté súper temprano. Me levanté como a las 4:00 a.m. Me habían dicho que iban a hacer unas tomas, unos pregrabados que hacían parte del proceso y lo iban a hacer con todas las aspirantes.

Cuando regresé del salón ya estaban los equipos de audiovisuales de Carnaval, de Alcaldía y demás. Incluso a mis papás les dijeron: les vamos a hacer alguna preguntas y les vamos a hablar de la reina ¿qué se siente ser los papás de la reina? Pero eso es por si Natalia llega a ser, entonces lo usamos de uno.

Después fue llegando la gerente de Carnaval, la Secretaría de Cultura, hasta que yo veo el movimiento de que ya venía el alcalde. Y yo decía: ¿el alcalde? Yo no creía que fuera así tanto, yo abrí la puerta y ya luego es el momento que quedó grabado. El alcalde entra a mi casa, empieza a hablar y ya anuncia que era la reina. Entonces fue súper sorpresivo. No teníamos ni idea que esa selección iba a ser ese día y que yo iba a ser. ¡No me cambio por nada, fue un día que marcó mi vida para siempre! Fue un momento muy bonito.

SEMANA: Cómo es la agenda real ¿cómo es tu día a día? ¿Desde qué hora te levantas?

N.D: La mayoría de días son una maratón, sobre todo los fines de semana son unos recorridos que la gente me dice ¿qué baterías usas? Pero es como la misma sensación de llegar al lugar, eso te recarga enseguida. Hay recorridos que son distantes; pero el cansancio se desaparece porque cuando llegas al lugar, encontrarte con las personas, eso pasa a segundo plano. Yo me suelo levantar a las 4:00, a las 6:00 a.m. Disponemos como de 2 horas para arreglarme, maquillarme, el vestido, los accesorios, el peinado. Y luego salimos a lo que corresponde en el día, que si hay un evento, una reunión

Natalia De Castro - Foto: Cortesía: Natalia De Castro

SEMANA: Algo que identifica a una reina es su vestido con siempre pollera Con el clima de Barranquilla ¿cómo hacen con el calor?

N.D: ¡La pollera va porque va siempre! A veces hace calor, pero es parte del ser reina, entonces se disfruta. Da risa porque a veces toca subir y bajar escaleras, es todo un proceso, parte del equipo me ayuda. Hoy tuvimos un evento en Carnaval y toda la gente me decía: Yo tengo calor ¿tú cómo haces con esa pollera? Y todo el mundo sudando y yo con mi abanico, pero bueno, es parte de ser reina.

SEMANA: ¿Cómo va la preparación del bando? ¿qué concepto tendrá?

N.D: Yo estoy muy feliz porque este año que viene en el bando, en la batalla de flores y en nuestro carnaval va a girar en torno a nuestra batalla de flores y a la historia de Barranquilla ¿Por qué? Porque cumplimos 120 años de haberse realizado la primera batalla de flores, que fue en 1903 cuando finalizó la guerra de los mil días. Va a combinar mucha historia y mucha proyección, porque queremos brindarle a toda Barranquilla unas grandes puestas en escena.

El bando va a ser el 21 de enero de 2023 en la Plaza de la paz, que es una novedad. Vuelve el bando, porque en el 2022 por temas de pandemia no se logró hacer como tenía pensado. Va a contar la historia de Barranquilla, va a recordar ciertos hitos históricos que fueron importantes para nuestra ciudad y que como dato curioso están relacionados con el 3. Por ejemplo en 1813 fue cuando Barranquilla se convirtió en villa, en 1903 la primera batalla de flores, en el 2003 la declaratoria ante la Unesco como patrimonio inmaterial de a humanidad. Fechas que han sido hitos históricos para la ciudad y de eso también va a tratar la Batalla de flores. La batalla de flores va a ir contando en su recorrido la historia de Barranquilla.

SEMANA: Sobre la canción oficial del carnaval ¿cómo va su composición y qué artistas van a estar?

N.D: Me da risa porque también me han preguntado eso y yo también estoy con ganas de saber qué artistas van a participar. Me muero de ganas. Les voy a adelantar que está en composición aún y nos está ayudando Donny (de Dragón y Caballero) y va a ser dirigida y supervisada por Chelito de Castro, familiar mío, quien desde el momento uno ha estado siempre a mi lado. Él ha estado trabajando de la mano con Donny para ir trabajando en la canción. Cuando ya tengamos la canción lista y ya tengamos el aval vamos a ver qué artistas se integren, porque si fuera por mí ¡todos los barranquilleros que quisieran! Yo creo que va a llevar por nombre “Báilalo como es”, eso es un adelanto.

SEMANA: Shakira reposteó tu video bailando su canción Monotonía ¿cómo te sentiste?

N.D: ¡Fue súper! Fue como: ¡oh, Dios mío! Es que Shakira, tú sabes... yo la amo. La admiro demasiado y creo que muchos barranquilleros también sentimos lo mismo por ella. Es como esa barranquillera nosotros vemos y decimos wow lo grande que es y adonde ha llegado, nos llena de orgullo. Entonces que ella lo pusiera en sus historias y sobre todo el mensaje, las palabras que usó me llegaron full y no lo podía creer.

SEMANA: Cuéntanos cinco cosas curiosas que pocos conocen de ti

Mi color favorito es el verde. Mi primer vestido relacionado con el carnaval fue de garabato. Soy experta durmiéndome. Yo me subo al carro y me duermo, es automático. Y no es por tema de reina, del cansancio. Tengo una perrita que se llama Abril (yorkie). Me encanta el mapalé. De los ritmos folclóricos que más me gusta es el mapalé.

SEMANA: ¿Por qué los colombianos no deben perderse el carnaval 2023?

N.D: Los colombianos y personas del mundo no pueden perderse el carnaval 2023 porque es un carnaval que se va a vivir como es. Es un carnaval en el que quiero que todas las personas que vengan se vayan a las calles, se llenen de alegría, sonrisas, de abrazos, lo vivamos al 100%. Que podamos vivir nuestro carnaval a plenitud. Este carnaval viene con todos los eventos y desfiles. La verdad es que nos lo vamos disfrutar como es. La invitación es para que nadie se lo pierda. Del 18 al 21 de febrero las puertas de Barranquilla están abiertas de par en par para visitantes, para quien quiera disfrutar de nuestro carnaval ¡Nadie se lo puede perder!